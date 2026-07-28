Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько БПЛА

ТУНИС, 28 июля. /ТАСС/. Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных с территории Ирака и нацеленных на нефтяные объекты королевства. Об этом сообщил официальный представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики.
«За последние часы системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции», — говорится в заявлении военного ведомства в X. По словам аль-Малики, «атаки были вновь предприняты с территории Ирака и осуществлены поддерживаемыми Ираном террористическими группировками».
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