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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько БПЛА

Беспилотные летательные аппараты были выпущены с территории Ирака.

ТУНИС, 28 июля. /ТАСС/. Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных с территории Ирака и нацеленных на нефтяные объекты королевства. Об этом сообщил официальный представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики.

«За последние часы системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, пытавшихся атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции», — говорится в заявлении военного ведомства в X. По словам аль-Малики, «атаки были вновь предприняты с территории Ирака и осуществлены поддерживаемыми Ираном террористическими группировками».

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