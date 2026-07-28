Иран потребовал от Украины компенсации за атаку на торговое судно

«Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», — написал Аракчи в социальной сети X*.
Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что украинский коллега заверил его в непреднамеренном характере инцидента. В Киеве, в свою очередь, подчеркнули, что не заинтересованы в эскалации конфликта.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла истинный смысл атаки ВСУ на иранское торговое судно.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.