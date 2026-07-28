Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран потребовал от Украины компенсации за атаку на торговое судно

Тегеран настаивает на компенсации ущерба после атаки ВСУ в Каспийском море, в результате которой погиб член экипажа иранского судна.

Источник: Аргументы и факты

Иран требует от Киева возмещения ущерба после удара по торговому судну в акватории Каспийского моря, в результате которого погиб член экипажа. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил об этом в ходе телефонных переговоров с и.о. главы МИД Украины Андреем Сибигой.

«Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», — написал Аракчи в социальной сети X*.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что украинский коллега заверил его в непреднамеренном характере инцидента. В Киеве, в свою очередь, подчеркнули, что не заинтересованы в эскалации конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла истинный смысл атаки ВСУ на иранское торговое судно.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше