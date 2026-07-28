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В МИД РФ обвинили Киев в стремлении отыграться на мирных жителях

В МИД РФ заявили, что ВСУ осознанно били по гражданским автобусам.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим стремится отыграться на мирных жителях в качестве мести за провалы на линии боевого соприкосновения.

«Киевский режим продолжает атаки на гражданский транспорт, с маниакальным упорством стремясь отыграться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы», — приводятся слова Марии Захаровой на сайте российского МИД.

Дипломат напомнила, что в белгородском городе Шебекино БПЛА атаковал рейсовый автобус 28 июля. В результате пострадали люди. Кроме того, пассажирский автобус атакован в населенном пункте Горловка в ДНР.

«В обоих случаях операторы беспилотников видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанными с Вооруженными силами России», — указала Мария Захарова.

Она добавила, что МИД РФ решительно осуждает действия киевского режима против мирных жителей, а также призывает всех ответственных участников мирового сообщества публично и недвусмысленно отреагировать на эти акции.

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