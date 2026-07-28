В Госдуме ответили на обвинения врио главы МИД Украины: «Геббельсовская логика»

Как писал сайт KP.RU, МИД Ирана решительно осудил нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. Тогда в результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.