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В Госдуме ответили на обвинения врио главы МИД Украины: «Геббельсовская логика»

Слуцкий: Кредо украинской дипломатии — полный обман.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал обвинения со стороны врио главы МИД Украины Андрея Сибиги, утверждавшего, что якобы Россия виновна в гибели моряка при ударе по иранскому судну в Каспийском море.

«Кредо украинской дипломатии — это полный обман», — написал политик в соцсети Х.

По его словам, это хитрая петля: бандеровцы напали на иранцев, и, тем не менее, наша страна якобы несет за это ответственность. Геббельсовская логика с оруэлловским подтекстом, констатировал Слуцкий.

Как писал сайт KP.RU, МИД Ирана решительно осудил нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. Тогда в результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

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