«Кредо украинской дипломатии — это полный обман», — написал политик в соцсети Х.
По его словам, это хитрая петля: бандеровцы напали на иранцев, и, тем не менее, наша страна якобы несет за это ответственность. Геббельсовская логика с оруэлловским подтекстом, констатировал Слуцкий.
Как писал сайт KP.RU, МИД Ирана решительно осудил нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. Тогда в результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. В ведомстве подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.
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