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Захарова: ВСУ понесут ответственность за атаки на автобусы в регионах России

МИД РФ осудил удары по гражданскому транспорту в Шебекине и Горловке, где пострадали 24 человека.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к атакам беспилотников Вооружённых сил Украины на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном 28 июля на сайте дипведомства.

Захарова напомнила, что утром 28 июля в Шебекине Белгородской области украинские неонацисты нанесли удар дроном по рейсовому автобусу. В результате пострадали 19 мирных жителей, из них шестеро получили тяжёлые травмы. Кроме того, БПЛА атаковал пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики, ранения получили пять человек.

Дипломат отметила, что операторы беспилотников осознавали, что атакуют исключительно гражданские объекты, не имеющие отношения к Вооружённым силам России. Командиры ВСУ, отдавшие преступные приказы, намеренно нарушили нормы международного гуманитарного права.

Захарова сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о терактах. Она подчеркнула, что все причастные к этим нападениям будут привлечены к ответственности и «возмездие неотвратимо». Дипломат призвала мировое сообщество публично отреагировать на «кровавые акции ВСУ».

Ранее KP.RU Мария Захарова подчеркнула, что атаками на мирные автобусы в регионах РФ Киев пытается отомстить за провалы на передовой.

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