Захарова: ВСУ понесут ответственность за атаки на автобусы в регионах России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к атакам беспилотников Вооружённых сил Украины на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность. Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном 28 июля на сайте дипведомства.
Захарова напомнила, что утром 28 июля в Шебекине Белгородской области украинские неонацисты нанесли удар дроном по рейсовому автобусу. В результате пострадали 19 мирных жителей, из них шестеро получили тяжёлые травмы. Кроме того, БПЛА атаковал пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики, ранения получили пять человек.
Дипломат отметила, что операторы беспилотников осознавали, что атакуют исключительно гражданские объекты, не имеющие отношения к Вооружённым силам России. Командиры ВСУ, отдавшие преступные приказы, намеренно нарушили нормы международного гуманитарного права.
Захарова сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о терактах. Она подчеркнула, что все причастные к этим нападениям будут привлечены к ответственности и «возмездие неотвратимо». Дипломат призвала мировое сообщество публично отреагировать на «кровавые акции ВСУ».
Ранее KP.RU Мария Захарова подчеркнула, что атаками на мирные автобусы в регионах РФ Киев пытается отомстить за провалы на передовой.