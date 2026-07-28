Захарова: ВСУ понесут ответственность за атаки на автобусы в регионах России

Захарова сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о терактах. Она подчеркнула, что все причастные к этим нападениям будут привлечены к ответственности и «возмездие неотвратимо». Дипломат призвала мировое сообщество публично отреагировать на «кровавые акции ВСУ».