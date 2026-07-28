«Пурга» врага о мобилизации и настоящие патриоты в ВС РФ. Заявления Медведева

Порядка 200 тыс. человек заключили контракт с Вооруженными силами РФ за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.
В мобилизации нет необходимости, отметил он.
ТАСС собрал основные заявления зампреда СБ РФ.
Контрактники и добровольцы.
Контракт для прохождения военной службы «за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тыс. человек»: «Кроме того, более 16 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции».
Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем: «В них поступили на службу около 40 тыс. военнослужащих. Хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются».
По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе удовлетворены: «Будем и впредь повышать эффективность этой работы».
Слухи о мобилизации.
Необходимости в мобилизации нет: «Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация».
Информация о мобилизации является пропагандой врага: «Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения».
Ситуация с набором в ВСУ.
Воевать за ВСУ некому: «А своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы».
Противодействие вбросам.
Люди должны понимать истинную ситуацию: «Вести разъяснительную работу крайне необходимо, для того чтобы люди понимали истинную ситуацию».
Разъяснениями должны заниматься все чиновники: «Хочу обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей министерства обороны и других ведомств».
Контрактники — герои.
Заключающие контракт с ВС РФ являются настоящими героями: «Наши же граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции».