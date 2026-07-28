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В США приговорили гражданина Израиля и Украины к четырём годам за мошенничество

Суд в американском штате Миссисипи приговорил Ярослава Шилклопера, имеющего гражданство Израиля и Украины, к четырём годам тюрьмы за мошенничество.

Суд в американском штате Миссисипи приговорил Ярослава Шилклопера, имеющего гражданство Израиля и Украины, к четырём годам тюрьмы за мошенничество.

Об этом сообщает Минюст США.

«Ярослав Шилклопер, 50-летний гражданин Украины и Израиля, был приговорён сегодня к четырём годам тюрьмы за участие в преступном сговоре с использованием изощрённой схемы с фальшивым брокерским бизнесом для того, чтобы обманом получать миллионы долларов от граждан США. Шилклопера также обязали выплатить штраф в размере $250 тыс. и возместить ущерб своим жертвам в размере $1,43 млн», — говорится на сайте ведомства.

В Минюсте добавили, что мужчина вместе с сообщниками получил от обманутых лиц в США более $3 млн, обещая высокую прибыль от инвестиций.

Ранее сообщалось, что украинский нелегал арестован в Нью-Йорке и ждёт выдворения, сообщили в местном отделении миграционной полиции (ICE).

Также стало известно, что разыскиваемый по делу о наркотиках украинец получил огнестрельное ранение в городе Антиб на юго-востоке Франции.

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