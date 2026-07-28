В США приговорили гражданина Израиля и Украины к четырём годам за мошенничество

«Ярослав Шилклопер, 50-летний гражданин Украины и Израиля, был приговорён сегодня к четырём годам тюрьмы за участие в преступном сговоре с использованием изощрённой схемы с фальшивым брокерским бизнесом для того, чтобы обманом получать миллионы долларов от граждан США. Шилклопера также обязали выплатить штраф в размере $250 тыс. и возместить ущерб своим жертвам в размере $1,43 млн», — говорится на сайте ведомства.