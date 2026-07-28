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Саудовский танкер под ракетным обстрелом: судно развернули у Янбу

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о проведенной атаке на саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal.

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о проведенной атаке на саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal. Инцидент произошел в акватории Красного моря, неподалеку от саудовского порта Янбу, и связывается мятежниками с нарушением, по их версии, установленного ими режима судоходства.

О нанесении удара по судну вооруженные силы движения отчитались в своем Telegram-канале. Как утверждается в заявлении, по танкеру выпустили несколько баллистических ракет. Причиной для атаки, по словам хуситов, стало игнорирование судном предупредительных сигналов.

В своем сообщении мятежники также указали, что в результате обстрела саудовский танкер был вынужден развернуться и изменить курс. При этом данных о повреждениях или возможных пострадавших среди экипажа в заявлении не приводится.

Как следует из открытых данных сервисов для отслеживания морских судов, танкер NCC Ghazal на момент инцидента находился вблизи нефтеналивного терминала Янбу и следовал в направлении порта Джидды, расположенного севернее. По информации портала Vesselfinder, за последние сутки в порт Джидды прибыло 19 судов.

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