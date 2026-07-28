Пожар на строительном складе во Владимире полностью потушен

Пожар на строительном складе во Владимире полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в складском здании», — говорится в заявлении ведомства в MAX.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
Из здания были эвакуированы 300 человек, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе со стройматериалами во Владимире выросла до 2500 кв. м.
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