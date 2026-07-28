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Блаттер раскритиковал Инфантино: никто не имеет права продавать нашу игру

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике планы главы организации Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике планы главы организации Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.

«Тесные отношения между главой ФИФА и президентом США достигли финансового масштаба, что наносит серьёзный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру», — написал Блаттер на своей странице в социальной сети Х.

Как сообщает журналист Роб Харрис в социальной сети, на этой неделе запланировано экстренное заседание стран — участниц УЕФА.

По информации The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Он приведёт к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА.

Сообщается, что переговоры велись с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Сама схема потенциально способна принести лично Инфантино десятки миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что европейские сборные могут бойкотировать ЧМ из-за коммерческого плана Инфантино.

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