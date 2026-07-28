Блаттер раскритиковал Инфантино: никто не имеет права продавать нашу игру

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике планы главы организации Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.
«Тесные отношения между главой ФИФА и президентом США достигли финансового масштаба, что наносит серьёзный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру», — написал Блаттер на своей странице в социальной сети Х.
Как сообщает журналист Роб Харрис в социальной сети, на этой неделе запланировано экстренное заседание стран — участниц УЕФА.
По информации The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Он приведёт к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА.
Сообщается, что переговоры велись с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Сама схема потенциально способна принести лично Инфантино десятки миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что европейские сборные могут бойкотировать ЧМ из-за коммерческого плана Инфантино.