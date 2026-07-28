СМИ: двоюродные братья совершившего теракт в Берлине были членами ИГ*

БЕРЛИН, 28 июл — РИА Новости. Два двоюродных брата Абдула Баллута, подозреваемого в теракте в Берлине, были членами террористической организации «Исламское государство»*, сообщила газета Zeit со ссылкой на документы ливанских следователей, которыми они поделились с Федеральной разведывательной службой Германии (BND).
«Два двоюродных брата Абдула Б., который, по версии следствия, 25 июля совершил теракт в берлинском парке Тиргартен … были членами ИГ*», — говорится в публикации.
Издание пишет, что Баллут был задержан в Ливане в июле 2025 года по подозрению в осуществлении террористической деятельности. По данным следствия, Баллут через мессенджер поддерживал связь с предполагаемыми представителями ИГ* и просил их помочь с организацией поездки в Сирию. Он утверждал, «что его рекомендовали двоюродные братья — ливанец Абу Билал, который погиб в рядах ИГ,* и Мухаммад, который находится в заключении в Ираке».
Кроме того, следователи установили, что мать двоюродных братьев Баллута состоит в браке с Омаром Бакри Фустуком, который считается одной из наиболее известных фигур международного движения джихадистов.
Находясь в Великобритании, Фустук, также известный как Омар Бакри Мухаммад, на протяжении многих лет занимался радикализацией молодежи. Как сообщает Zeit, контактировавшие с Фустуком молодые люди впоследствии вступали в террористическую организацию «Аль-Каида»* и другие подобные группировки. До 2023 года Фустук отбывал тюремное заключение в Ливане.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления. Бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщал об одном погибшем и 31 пострадавшем.
Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ.
Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации «Исламское государство»*.
*запрещенная в РФ террористическая организация.