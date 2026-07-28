СМИ: двоюродные братья совершившего теракт в Берлине были членами ИГ*

Издание пишет, что Баллут был задержан в Ливане в июле 2025 года по подозрению в осуществлении террористической деятельности. По данным следствия, Баллут через мессенджер поддерживал связь с предполагаемыми представителями ИГ* и просил их помочь с организацией поездки в Сирию. Он утверждал, «что его рекомендовали двоюродные братья — ливанец Абу Билал, который погиб в рядах ИГ,* и Мухаммад, который находится в заключении в Ираке».