Евстигнеева: ситуация в Персидском заливе продолжает деградировать

«Несмотря на подписание Исламабадского меморандума, которое стало возможным благодаря энергичным и результативным посредническим усилиям Пакистана, Катара и ряда других региональных государств, обстановка в зоне Персидского залива не только остаётся крайне напряжённой, но и продолжает деградировать», — цитирует её ТАСС.