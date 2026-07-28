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Евстигнеева: ситуация в Персидском заливе продолжает деградировать

Ситуация в Персидском заливе продолжает деградировать, сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Ситуация в Персидском заливе продолжает деградировать, сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

«Несмотря на подписание Исламабадского меморандума, которое стало возможным благодаря энергичным и результативным посредническим усилиям Пакистана, Катара и ряда других региональных государств, обстановка в зоне Персидского залива не только остаётся крайне напряжённой, но и продолжает деградировать», — цитирует её ТАСС.

Евстигнеева обратила внимание на новые серии обменов ударами, из-за которой под угрозой оказалась гражданская инфраструктура Ирана и арабских стран.

Она также отметила, что риски прекращения судоходства в Ормузском проливе и Красном море могут привести к серьёзным последствиям для мировой энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее в Bloomberg писали, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

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