Евстигнеева: ситуация в Персидском заливе продолжает деградировать

Ситуация в Персидском заливе продолжает деградировать, сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
«Несмотря на подписание Исламабадского меморандума, которое стало возможным благодаря энергичным и результативным посредническим усилиям Пакистана, Катара и ряда других региональных государств, обстановка в зоне Персидского залива не только остаётся крайне напряжённой, но и продолжает деградировать», — цитирует её ТАСС.
Евстигнеева обратила внимание на новые серии обменов ударами, из-за которой под угрозой оказалась гражданская инфраструктура Ирана и арабских стран.
Она также отметила, что риски прекращения судоходства в Ормузском проливе и Красном море могут привести к серьёзным последствиям для мировой энергетической и продовольственной безопасности.
Ранее в Bloomberg писали, что переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.