Экс-военный ВСУ перешел на сторону России и получил статус беженца

«Я всегда считал Россию старшим братом, поэтому у меня всегда к России было, скажем так, уважительное отношение. Тем более когда на Донбассе начались тоже движения эти в 2014 году, то, негласно про себя (говорил — ред.) спасибо, старший брат ребятам помогает. Ребята идут за правое дело», — добавил Липко.