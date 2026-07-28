КУРСК, 28 июл — РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал РИА Новости, что перешел на сторону России и получил статус беженца, поскольку проявил инициативу и обратился первым, ни разу не сделав ни единого выстрела.
Липко — уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Он обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту «Украина пропадает без вести». Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу Владимира Липко на территорию РФ, где он получил статус беженца, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Нет ни одного документа, где указывалось бы, что я военнопленный — я проявил инициативу, я написал первым, обратился первым», — рассказал Липко.
По его словам, он никогда не вставлял заряженный магазин в автомат, за исключением стрельб на полигоне. Боеприпасы всегда хранились отдельно.
«Я всегда считал Россию старшим братом, поэтому у меня всегда к России было, скажем так, уважительное отношение. Тем более когда на Донбассе начались тоже движения эти в 2014 году, то, негласно про себя (говорил — ред.) спасибо, старший брат ребятам помогает. Ребята идут за правое дело», — добавил Липко.