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ANSA: итальянская мафия хочет скупить на чёрном рынке поставляемые ВСУ дроны

Итальянская мафия хочет купить на чёрном рынке дроны, поставляемые Украине.

Итальянская мафия хочет купить на чёрном рынке дроны, поставляемые Украине.

Об этом заявил главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия, пишет ANSA.

По его словам, правоохранители уже обнаружили оружие, которое попало в Италию через Балканы.

«Нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. У нас есть данные о закупках запускаемых с дронов боеприпасов — оружия, от которого мы не готовы защищаться», — сказал де Лучия.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что латиноамериканские наркокартели проявляют интерес к доступу на украинский чёрный рынок оружия.

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