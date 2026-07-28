Оздоев: мне предлагали новый контракт, но я решил вернуться в Россию

«Были другие предложения, но я рад вернуться. Рад, что присоединился к “Краснодару”. Будем бороться за самые высокие места. Мне предлагали новый контракт, но я решил вернуться в Россию. Попросил об этом президента ПАОК, чтобы он понял и принял то решение, которое будет лучше для моей семьи», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».