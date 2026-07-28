Опрос показал, сколько поляков выступают против вступления Украины в ЕС

ВАРШАВА, 28 июл — РИА Новости. Рекордное количество граждан Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией CBOS.
По данным опроса, сторонники скорейшего принятия Украины в ЕС в настоящее время составляют лишь 9% респондентов. Это самый низкий показатель с октября 2023 года (снижение на 9 процентных пунктов).
При этом за принятие Украины в ЕС «без спешки» выступают 41% респондентов (снижение на 15 процентных пунктов).
Против членства Украины в ЕС выступают 40% опрошенных, что является рекордным результатом в истории этих исследований (увеличение на 23 процентных пункта по сравнению с октябрем 2023 года).
Опрос проводился 2−12 июля на репрезентативной выборке из 938 взрослых граждан Польши. Данные о погрешности не приводятся.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.