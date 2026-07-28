Во Владимире потушили пожар на складе со стройматериалами

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полностью потушен пожар на складе со строительными материалами во Владимире, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Склад со строительными материалами загорелся днем во вторник во Владимире. Как сообщали в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Позднее открытое горение было ликвидировано.
«Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в складском здании во Владимире», — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
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