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Чернышенко примет участие в церемонии открытия турнира «Игры будущего 2026»

РИА Новости: Чернышенко примет участие в открытии «Игр будущего 2026» в Астане.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего 2026» в Астане и посетит площадку соревнований, сообщили РИА Новости в его аппарате.

«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в г. Астану Республики Казахстан. Ключевым событием визита станет участие российского вице-премьера в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира “Игры будущего 2026”, а также посещение площадки соревнований», — говорится в сообщении.

В этом году соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в них примут участие свыше 800 участников — представителей более 50 национальностей, объединенных в интернациональные клубы.

В аппарате отметили, что «Игры будущего 2026» (The Games of the Future 2026) — это крупнейший международный мультиспортивный турнир в мире фиджитал-спорта, объединяющий цифровые и физические активности в единую соревновательную экосистему.

Первые «Игры будущего» проводились в Казани в феврале-марте 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер возглавлял оргкомитет по их подготовке и проведению. В 2025 году турнир состоялся в Абу-Даби.

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