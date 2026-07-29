На Кубани водитель питбайка сбил ребенка и скрылся

«По данному факту следственным отделом по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности водителя, передвигавшегося на мототранспорте», — говорится в сообщении ведомства.