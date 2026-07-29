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Минобороны прокомментировало удар по двум военным ВСУ на одном самокате

Минобороны прокомментировало удар дрона по двум военным ВСУ на одном самокате.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минобороны России прокомментировало удар дрона по двум военнослужащим ВСУ, которые ехали вдвоем на одном самокате, напомнив об опасности катания вдвоем.

Министерство обороны опубликовало видео в Telegram-канале, на котором запечатлен удар войсками беспилотных систем по двум военнослужащим ВСУ, которые ехали вдвоем на одном самокате.

«Напоминаем: кататься вдвоем опасно», — говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

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