Минобороны прокомментировало удар по двум военным ВСУ на одном самокате

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минобороны России прокомментировало удар дрона по двум военнослужащим ВСУ, которые ехали вдвоем на одном самокате, напомнив об опасности катания вдвоем.
Министерство обороны опубликовало видео в Telegram-канале, на котором запечатлен удар войсками беспилотных систем по двум военнослужащим ВСУ, которые ехали вдвоем на одном самокате.
«Напоминаем: кататься вдвоем опасно», — говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше