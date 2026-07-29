Военная операция на Украине. Онлайн

ВСУ испытывают нехватку личного состава: воевать за них просто некому, при этом украинский режим отлавливает людей, как свиней, указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Российские войска поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуары с ГСМ, задействованные в интересах ВСУ, в порту Николаев, а также поразили сухогруз в море, сообщили в Минобороны РФ.
Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали с начала суток в результате ударов БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Основные события 29 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.
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