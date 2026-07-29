Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военная операция на Украине. Онлайн

Все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы в регионах России понесут ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ испытывают нехватку личного состава: воевать за них просто некому, при этом украинский режим отлавливает людей, как свиней, указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Российские войска поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуары с ГСМ, задействованные в интересах ВСУ, в порту Николаев, а также поразили сухогруз в море, сообщили в Минобороны РФ.

Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали с начала суток в результате ударов БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Основные события 29 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше