Мальдини чувствует себя преданным из-за отказа назначить Пирло в сборную Италии

Бывший технический директор сборной Италии Паоло Мальдини чувствует, что его предали из-за отказа президента Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго назначить Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды.
Как сообщает Corriere della Sera, Мальдини предполагает, что отказ назначить Пирло на должность тренера из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией является лишь предлогом.
«Они не хотят перемен», — сказал Мальдини корреспонденту издания.
Накануне появилась информация о том, что руководство национальной футбольной федерации заблокировало назначение Пирло на пост главного тренера сборной Италии из-за его связи с российской букмекерской компанией.
Ранее сообщалось, что Мальдини покинул Итальянскую федерацию футбола после скандала с Пирло.