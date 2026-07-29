СБ РФ указал на попытку Киева ударами по Wildberries добиться медийного эффекта

«Во-первых, маркетплейсы воспринимаются как символ привычного потребления и стабильного быта. Удар по таким объектам, прежде всего, отражается на обычных людях: примерно 65% аудитории Wildberries — женщины 25−45 лет, которые не являются стороной конфликта. Во-вторых, это попытка дестабилизации малого бизнеса, который активно работает на маркетплейсах. Селлеры и покупатели теряют товар, сталкиваются с простоем и дополнительными расходами, — сказал он. — Нарушение стандартных процессов влечет отказы и сбои по всей цепочке. Все это создает локальные экономические потери. Для отдельных организаций малого бизнеса такие потери могут быть весьма существенными, хотя для экономики в целом они носят очень ограниченный характер».