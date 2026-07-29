Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чили объявили санитарную тревогу из-за роста летальности хантавируса

Власти Чили объявили в стране санитарную тревогу из-за роста летальности хантавируса.

Источник: RT на русском

Власти Чили объявили в стране санитарную тревогу из-за роста летальности хантавируса.

Об этом сообщает Минздрав Чили.

«Эта мера распространяется на регионы от Атакамы до Магальянеса и будет действовать до 31 июля 2027 года», — говорится в заявлении министерства в соцсетях.

По данным ведомства, с начала года и до прошлой недели в Чили было зарегистрировано 46 случаев заражения, из которых 18 закончились летальным исходом.

Ранее директор по здравоохранению Экспериментального зоопрофилактического института Венеции Джованни Каттоли рассказал, что вспышки хантавируса цикличны и напрямую зависят от численности диких грызунов, на которую влияют климат и доступность пищи.