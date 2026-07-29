В Чили объявили санитарную тревогу из-за роста летальности хантавируса

Власти Чили объявили в стране санитарную тревогу из-за роста летальности хантавируса.
Об этом сообщает Минздрав Чили.
«Эта мера распространяется на регионы от Атакамы до Магальянеса и будет действовать до 31 июля 2027 года», — говорится в заявлении министерства в соцсетях.
По данным ведомства, с начала года и до прошлой недели в Чили было зарегистрировано 46 случаев заражения, из которых 18 закончились летальным исходом.
Ранее директор по здравоохранению Экспериментального зоопрофилактического института Венеции Джованни Каттоли рассказал, что вспышки хантавируса цикличны и напрямую зависят от численности диких грызунов, на которую влияют климат и доступность пищи.