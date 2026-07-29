Аракчи: Киев должен возместить убытки после атаки на иранское судно

Киев должен возместить убытки после атаки на иранское судно в Каспийском море, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Министр иностранных дел исламской республики написал в соцсети X, что Тегеран не стремится к эскалации, но любая атака на иранских граждан или их интересы «неприемлема».
«Необходимо возместить убытки», — добавил он.
Украина, напомним, 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один человек.
В МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после атаки Украины.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше