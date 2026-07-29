Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аракчи: Киев должен возместить убытки после атаки на иранское судно

Киев должен возместить убытки после атаки на иранское судно в Каспийском море, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Источник: RT на русском

Киев должен возместить убытки после атаки на иранское судно в Каспийском море, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел исламской республики написал в соцсети X, что Тегеран не стремится к эскалации, но любая атака на иранских граждан или их интересы «неприемлема».

«Необходимо возместить убытки», — добавил он.

Украина, напомним, 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб один человек.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после атаки Украины.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше