Зеленский в 2022 году дал звание Героя Украины экс-главарю банды УПА*

В начале декабря 1948 года главарь банды был схвачен и через некоторое время привлечен к уголовной ответственности — военный трибунал приговорил бандеровца Симчича к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовых лагерях. В 1963 году Симчич был освобожден, но через пять лет его снова арестовали в связи с ранее неизвестными обстоятельствами по делу о нападениях на мирных граждан.