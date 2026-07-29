В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщениях в Telegram-канале «Общественного».
В течение двух минут после этого телеканал сообщил еще о нескольких взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области. Кроме того, тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины.
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