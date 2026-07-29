Новости СВО 29 июля: Армия России освободила Красный Кут, ВСУ попали в котёл в Долиновке, тайная встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и в Белом доме встретился с президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили лицензирование производства ракет-перехватчиков для систем Patriot и дипломатические процессы. Встреча происходила за закрытыми дверями и продлилась час. Никаких совместных заявлений для СМИ сделано не было. Почти сразу же после этого Трамп принял премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Но Зеленский на этом не остановился — пошёл на похороны сенатора Линдси Грэма*, известного своей антироссийских позицией.