Новости СВО 29 июля: Армия России освободила Красный Кут, ВСУ попали в котёл в Долиновке, тайная встреча Трампа и Зеленского

Сумская область 29 июля: ВС РФ отбили контратаки противника и штурмуют Могрицу.
Бойцы ВС РФ продвигаются в селе Могрица. Также солдаты группировки «Север» ведут бои с противником в Уланове и Малой Слободке.
— Не прекращаются стрелковые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населённых пунктов, а также в лесах южнее Иволжанского, — сообщает ресурс «Северный ветер».
За последнюю неделю силы ВС РФ в Сумском районе области отбили восемь контратак противника. Как результат — ВСУ потеряли около 80 штурмовиков убитыми и ранеными.
ДНР 29 июля: Армия России освободила Красный Кут.
Подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут в Краматорском районе. Населённый пункт находится на берегу реки Казённый Торец в восьми километрах на юго-восток от Дружковки.
— Таким образом «Центр» формирует плацдарм для наступления на Дружковку с запада. Сегодня его передний край проходит по границам населёнников сёл Новопавловка, Павловка, Приют, Торское и Красный Кут, — отметил военный корреспондент Александр Коц.
Ближайшие цели для ВС РФ на этом участке фронта — Торецкое, Новогригоровка и Петровка. Освободив их, наши войска обезопасят фланги частей, которые наступают на Дружковку и Алексеево-Дружковку.
Российские дроноводы поразили транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Харьковская область 29 июля: «Север» выбивает ВСУ из Казачьей Лопани.
Штурмовики Армии России продвигаются в Казачьей Лопани на севере Харьковской области. Некогда густонаселённый посёлок ВСУ превратили в крупный логистический центр.
— Противник не жалеет пехоты для удержания этого населённого пункта. Однако наши штурмовики каждый день продвигаются по улицам Казачьей Лопани, зачищая подвалы, а также ведут ожесточённые бои в прилегающих лесах, — передают авторы канала «Северный ветер».
Российские штурмовики и дроноводы проходят слаживание. Видео © Telegram / Минобороны России.
Запорожская область 29 июля: Группировка «Восток» окружила Долиновку.
Освободив Коммунаровку, группировка войск «Восток» взяла под контроль территорию площадью больше четырёх квадратных километров. Бойцы ВС РФ продолжают проверять местность на присутствие малых групп противника, выявляя и уничтожая их дронами.
— Западнее Риздвянки наши штурмовики продвинулись в сторону Барвиновки. Также группировка «Восток» продвигается в окрестностях Новосёловки, Ровного, Копани и Лесного, — говорится в сообщении «Воин DV».
Кроме того, бойцы-дальневосточники блокировали Долиновку. Населённый пункт находится в полном окружении, а оставшийся гарнизон ВСУ лишён какого-либо снабжения.
— Подразделения «Востока» форсировали Верхнюю Терсу и наступают в сторону Широкого. Одновременно с этим авиация ВКС РФ и артиллерия бьют по позициям противника в Червоном Яру и Свободе, — рассказал военкор Александр Коц.
Карта СВО на 29 июля 2026 года.
Трамп и Зеленский поговорили за закрытыми дверями.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США и в Белом доме встретился с президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили лицензирование производства ракет-перехватчиков для систем Patriot и дипломатические процессы. Встреча происходила за закрытыми дверями и продлилась час. Никаких совместных заявлений для СМИ сделано не было. Почти сразу же после этого Трамп принял премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Но Зеленский на этом не остановился — пошёл на похороны сенатора Линдси Грэма*, известного своей антироссийских позицией.
*Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 28 июля.