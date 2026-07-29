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Депутат Аршинова: экстремизмом в Молдавии занимается государственная машина

Эту деятельность ведет не АНО «Евразия», подчеркнула депутат Госдумы РФ.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Источником экстремизма в Молдавии является государственная машина, а не автономная некоммерческая организация (АНО) «Евразия». Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

«Судебное решение в Молдове по инициативе спецслужб в отношении АНО “Евразия” подтверждает, что Евразия — это дружба, народная дипломатия, мир и процветание континента, а то, чем занимается молдавская государственная машина, — это реальный экстремизм», — сказала она.

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