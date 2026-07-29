«Запасы подходят к концу»: западные СМИ — об истощении арсеналов США на фоне войны с Ираном

Западные СМИ связывают временное затишье на Ближнем Востоке с тем, что у США заканчиваются запасы оружия. При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что у Пентагона достаточно боеприпасов, сообщает CNBC. Однако, по данным The New York Times, именно нехватка ракет Patriot и других средств ПВО побудила Вашингтон отложить масштабную эскалацию конфликта. MS NOW отмечает, что в результате конфликта Пентагон оказался практически без денег, несмотря на колоссальный бюджет. Тем временем The Daily Telegraph призывает как можно скорее завершить войну: на кону «процветание Запада».
Западная пресса обсуждает сообщения об истощении запасов оружия у США. По мнению ряда изданий, этот фактор побудил президента Дональда Трампа на время отказаться от бомбардировок Ирана.
Как пишет CNBC, во вторник цены на нефть продолжили снижаться, после того как в боевых действиях между США и Ираном наступила «пауза, которая вселила надежду на деэскалацию ближневосточного конфликта, нарушившего поставки энергоносителей». Отмечается, что обмены ударами были приостановлены, хотя Тегеран не подтвердил сообщения о десятидневном прекращении огня.
«Цены на нефть снижаются, Brent ниже отметки $90, в то время как в боевых действиях между США и Ираном, похоже, сохраняется пауза».
Новостной сайт обращает внимание, что эта пауза наступила после «сообщений об уменьшении запасов вооружений у США».
«Трамп отверг предположения о том, что арсеналы США истощаются, заявив, что у военных “предостаточно” боеприпасов», — уточняется в материале.
Тем не менее The New York Times (NYT) утверждает, что президент США «отложил, по крайней мере на данный момент, планы по резкой эскалации» американской агрессии против Ирана, «особенно беспокоясь о том, что повышение интенсивности военных действий может привести к опасному истощению и без того сократившихся запасов» ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке.
«Трамп откладывает масштабную эскалацию в войне против Ирана: советники выражают обеспокоенность».
Ситуация с арсеналами ракет-перехватчиков является одним из факторов, из-за которых возвращение к масштабным боевым операциям было бы «чрезвычайно рискованным предприятием», пишет газета со ссылкой на источники в администрации Белого дома.
«Господин Трамп и его главные помощники также обеспокоены перспективой расширения войны на Ближнем Востоке, ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе, уязвимыми перед иранскими атаками, глобального экономического кризиса, а также нарастающего энергетического кризиса и миграционного кризиса из-за потока беженцев», — говорится в статье.
«Практически банкрот».
Со своей стороны, MS NOW обращает внимание на парадоксальную ситуацию: несмотря на колоссальный бюджет, у Пентагона, похоже, заканчиваются деньги.
«Мы узнали нечто поистине шокирующее — то, о чём вы почти никогда не услышите: у Пентагона заканчиваются деньги. Да, самая хорошо финансируемая армия в истории человеческой цивилизации практически банкрот», — говорится в публикации.
MS NOW напоминает, что конгресс США с каждым годом выделяет Министерству войны всё больше средств. Так, в 2025 году бюджет ведомства приблизился к $1 трлн.
Автор статьи, политический обозреватель Крис Хейз, предлагает аналогию: «То, что у Вооружённых сил США закончатся деньги, так же маловероятно, как, скажем, то, что вы несёте убытки, управляя казино. Такое должно быть просто невозможным».
По данным СМИ, отмечает издание, на момент начала войны с Ираном США располагали приблизительно 2,3 тыс. ракет-перехватчиков Patriot, из них порядка 1,4 тыс., то есть более половины, уже израсходованы.
«И это лишь один вид ракет. Чего ни коснись, запасы подходят к концу», — сетует Хейз.
Он также обращает внимание на то, что стратегические запасы нефти в США сейчас на самой низкой отметке с 1983 года — отчасти из-за попыток администрации смягчить рост цен на фоне закрытия Ормузского пролива.
«У нас заканчиваются запасы нефти, у нас заканчиваются ракеты-перехватчики, а у Министерства войны заканчиваются деньги», — ёмко описывает ситуацию MS NOW.
Поиск виновных.
Как сообщает The Hill, постпред США при ООН, бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц возложил ответственность за нехватку боеприпасов на экс-президента — демократа Джо Байдена.
«Мы должны принять во внимание, что многие запасы были израсходованы. И не только из-за того, что мы предоставляли Украине на протяжении последних… четырёх или пяти лет», — приводит онлайн-ресурс слова постпреда.
«Уолтц винит Байдена в истощении арсеналов, однако утверждает, что у Вооружённых сил США есть “всё необходимое”.
Уолтц подчеркнул, что министр войны Пит Хегсет «унаследовал» дефицит вооружений от предыдущей администрации. При этом экс-советник отрицал, что ситуация с запасами вооружений негативно сказывается на шансах США в войне с Ираном, отмечает The Hill.
«По оценкам военных аналитиков, на восполнение арсеналов США может потребоваться четыре года или более. Но это только в том случае, если конгресс предоставит администрации дополнительное финансирование для ведения войны», — говорится в статье.
При этом, как отмечает Reuters, для создания вооружений и «другой стратегической продукции» в США не хватает редкоземельных металлов.
«Остаётся чуть больше пяти месяцев до 1 января 2027 года, когда оборонная промышленность и другие производители, в соответствии с федеральными правилами, должны прекратить закупки редкоземельных элементов, магнитов, вольфрама, молибдена и тантала из Китая, России, Ирана или Северной Кореи… Но реальность такова, что американские горнодобывающие компании даже не близки к тому, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка», — пишет новостное агентство.
Ранее NBC News сообщал со ссылкой на высокопоставленные источники, что американское командование «тщательно выбирает, какие иранские ракеты и начинённые взрывчаткой беспилотники перехватывать, и допускает некоторые атаки… стремясь сберечь сокращающиеся запасы оружия Пентагона».
Время работает против Запада.
Британское издание The Daily Telegraph опубликовало статью под заголовком «Мы все заинтересованы в окончании войны с Ираном». По мнению редакции газеты, от того, как скоро конфликт останется в прошлом, «зависит процветание Запада».
«Цены на нефть резко выросли (с начала войны. — RT), через несколько недель может возникнуть дефицит авиатоплива, сокращаются поставки удобрений, необходимых для сельского хозяйства, а мировая торговля рискует остановиться», — бьют тревогу журналисты.
Авторы статьи отмечают, что затишье, приписываемое истощению американских арсеналов, вселяет надежду на продолжение переговорного процесса. Журналисты призывают к международным усилиям — «дипломатическим или военным» — для скорейшего открытия Ормузского пролива и обвиняют нового премьера Великобритании Энди Бёрнема в опасной пассивности в иранском вопросе.
«Мы все заинтересованы в окончании войны с Ираном».
Комментируя публикацию The Daily Telegraph, британский военный аналитик Александр Меркурис напоминает: газета, которая сейчас рассуждает о катастрофических последствиях войны, долгое время активно подстрекала Вашингтон к агрессии против Ирана и предрекала быстрый успех и «смену режима» в Тегеране.
«У победы много отцов, а поражение — сирота», — отмечает Меркурис.
Обозреватель не сомневается, что причиной приостановки бомбардировок США действительно стало истощение арсеналов.
«Тот факт, что Америка начала войну и у неё закончились вооружения, будет иметь последствия глобального масштаба», — полагает Меркурис.