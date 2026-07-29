Западные СМИ связывают временное затишье на Ближнем Востоке с тем, что у США заканчиваются запасы оружия. При этом президент США Дональд Трамп утверждает, что у Пентагона достаточно боеприпасов, сообщает CNBC. Однако, по данным The New York Times, именно нехватка ракет Patriot и других средств ПВО побудила Вашингтон отложить масштабную эскалацию конфликта. MS NOW отмечает, что в результате конфликта Пентагон оказался практически без денег, несмотря на колоссальный бюджет. Тем временем The Daily Telegraph призывает как можно скорее завершить войну: на кону «процветание Запада».