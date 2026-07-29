В Совфеде назвали гнусную цель атак Киева на Wildberries: «Отражается на обычных людях»

Киев атаками по складам Wildberries хочет добиться «медийного эффекта» и ударить по малому бизнесу. Однако реальное воздействие на общую экономическую ситуацию в стране в целом оказалось минимальным. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников для «Ведомостей».
«…Удар по таким объектам, прежде всего, отражается на обычных людях… Для экономики в целом они носят очень ограниченный характер», — пояснил Масленников.
Масленников отметил, что масштабные пожары, жертвы, нарушения логистики и многочисленные жалобы создают информационный шум, который работает на имидж Киева как стороны, способной атаковать российские гражданские объекты.
Также Масленников заверил, что платформа продолжит стабильно работать, несмотря на возможное временное отключение существенной доли ее логистических ресурсов.
Напомним, что ВС РФ нанесли серию мощных ударов по крупным логистическим центрам в Киеве в ответ на атаки ВСУ по складам WB.