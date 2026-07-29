Гарантия ночной тишины: в Госдуме предложили ввести единый запрет на шумные работы с 22:00 до 08:00

«Предлагается установить единое минимальное ограничение на выполнение с 22:00 до 08:00 местного времени работ, создающих шум в жилых помещениях. Ограничение будет распространяться на строительные и ремонтные работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, в том числе на строительных площадках рядом с жилыми домами, на ремонтные работы в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, а также на работы по содержанию общего имущества и благоустройству придомовых территорий», — говорится в пояснительной записке.