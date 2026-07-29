Гарантия ночной тишины: в Госдуме предложили ввести единый запрет на шумные работы с 22:00 до 08:00

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение в России единого запрета на шумные работы в ночное время. Ограничения с 22:00 до 08:00 хотят ввести для ремонта, строительства, благоустройства территорий, кошения травы, уборки снега и других работ в жилых районах. Исключение составят только аварийные и неотложные работы, в том числе ликвидация последствий стихийных бедствий.
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить в России единый запрет на проведение ремонтных и строительных работ в период с 22:00 до 08:00. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым.
«Предлагается установить единое минимальное ограничение на выполнение с 22:00 до 08:00 местного времени работ, создающих шум в жилых помещениях. Ограничение будет распространяться на строительные и ремонтные работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, в том числе на строительных площадках рядом с жилыми домами, на ремонтные работы в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, а также на работы по содержанию общего имущества и благоустройству придомовых территорий», — говорится в пояснительной записке.
Речь идёт в том числе о работе тяжёлой техники, покосе травы, об уборке снега механизированной техникой, о спиливании деревьев и прочих работах во дворе.
При этом действие закона не будет распространяться на аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, ликвидацию последствий стихийных бедствий и на работы, прекращение которых может создать угрозу безопасности или жизни.
Как отмечают депутаты, сегодня вопросы тишины и покоя регулируются законами субъектов РФ, однако установленные правила различаются по времени действия, перечню работ и кругу обязанных лиц. Иными словами, пока в одном регионе такая работа ранним утром запрещена, жителям другого приходится доказывать, что она нарушает их право на отдых.
По мнению парламентариев, принятие законопроекта «позволит защитить жителей от необоснованно раннего начала плановых строительных, ремонтных и эксплуатационных работ, сделать графики застройщиков, управляющих организаций и подрядчиков более предсказуемыми, а также снизить количество жалоб и судебных споров».
«Законопроект сохраняет возможность субъектов РФ устанавливать более продолжительные периоды тишины, дополнительные дневные перерывы и специальные ограничения для выходных и нерабочих дней. Период с 22:00 до 08:00 станет единым федеральным минимумом и не отменит более строгие региональные требования, — говорится в пояснительной записке. — Законопроект также не заменяет санитарные нормы о допустимых уровнях шума и не регулирует бытовое поведение граждан, использование звуковоспроизводящих устройств, проведение публичных, культурных или религиозных мероприятий».
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2027 года.
Ранее адвокат, руководитель дома права «Аванти» Надежда Борзенко напомнила, что за шумные посиделки и громкую технику на даче также грозит штраф. Под ограничения подпадают громкая музыка или разговоры в ночное время, шум от генераторов, бензопил, газонокосилок, перфораторов и другой техники, а основанием для иска могут стать регулярные жалобы, вызовы полиции или материалы проверок.