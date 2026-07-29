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В России приняли новый ГОСТ на творожные сырки

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки, который начнёт действовать с 1 января 2028 года.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на глазированные творожные сырки, который начнёт действовать с 1 января 2028 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

По информации агентства, документ устанавливает требования к качеству продукции. Согласно ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, не иметь посторонних вкусов и запахов, а массовая доля жира в нём должна составлять от 5% до 26%. Производители смогут применять новый стандарт досрочно.

Ранее в России утвердили новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры.