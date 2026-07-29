В России приняли новый ГОСТ на творожные сырки

По информации агентства, документ устанавливает требования к качеству продукции. Согласно ГОСТу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, не иметь посторонних вкусов и запахов, а массовая доля жира в нём должна составлять от 5% до 26%. Производители смогут применять новый стандарт досрочно.