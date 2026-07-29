Пленный из ВСУ рассказал о дефиците боеприпасов в Константиновке

«Мы за все время с 21 апреля по 24 мая выстрелили всего восемь мин. И то, не видно разрывов, то прилета не видно. Мы слышали прилет, но не было разрывов. С этим сложно было (со снабжением ВСУ в Константиновке — прим. ТАСС)», — рассказал пленный.