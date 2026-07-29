Пленный из ВСУ рассказал о дефиците боеприпасов в Константиновке

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины во время оккупации Константиновки испытывали дефицит боеприпасов. За месяц минометный расчет ВСУ мог выстрелить восемь мин, которые не детонировали, рассказал ТАСС военнопленный Александр Карин.
«Мы за все время с 21 апреля по 24 мая выстрелили всего восемь мин. И то, не видно разрывов, то прилета не видно. Мы слышали прилет, но не было разрывов. С этим сложно было (со снабжением ВСУ в Константиновке — прим. ТАСС)», — рассказал пленный.
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