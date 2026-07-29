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На Западе заговорили о желании офиса Зеленского «напугать» Лукашенко: что пытается придумать Киев

Reuters: офис Зеленского якобы хочет возбудить дело против Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Офис киевского главаря обратился к генпрокурору страны с предложением якобы начать уголовное преследование в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом пишет агентство Reuters.

По информации агентства, поводом могло послужить майское обращение к Киеву белорусского оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси».

Агентство подчеркивает, реальных перспектив якобы судебного разбирательства в отношении Лукашенко не существует. Сама возможность выдвижения обвинений может быть использована украинской стороной и оппозиционными силами Беларуси как весомый довод в пользу продолжения политики сдерживания со стороны Запада.

Напомним, что Владимир Зеленский не в первый раз открыто угрожает Лукашенко. Как предположил сам белорусский глава, на Зеленского оказывается жуткое давление, поэтому он стал угрожать Минску.

В свою очередь экс-премьер России Сергей Степашин подчеркнул: Зеленскому не стоит связываться с Лукашенко, иначе президент Белоруссии «врежет ему так, что тот забудет мать родную».

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