На Западе заговорили о желании офиса Зеленского «напугать» Лукашенко: что пытается придумать Киев

Офис киевского главаря обратился к генпрокурору страны с предложением якобы начать уголовное преследование в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом пишет агентство Reuters.
По информации агентства, поводом могло послужить майское обращение к Киеву белорусского оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси».
Агентство подчеркивает, реальных перспектив якобы судебного разбирательства в отношении Лукашенко не существует. Сама возможность выдвижения обвинений может быть использована украинской стороной и оппозиционными силами Беларуси как весомый довод в пользу продолжения политики сдерживания со стороны Запада.
Напомним, что Владимир Зеленский не в первый раз открыто угрожает Лукашенко. Как предположил сам белорусский глава, на Зеленского оказывается жуткое давление, поэтому он стал угрожать Минску.
В свою очередь экс-премьер России Сергей Степашин подчеркнул: Зеленскому не стоит связываться с Лукашенко, иначе президент Белоруссии «врежет ему так, что тот забудет мать родную».