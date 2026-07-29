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Telegraph: война с Ираном обошлась США более чем в $151 млрд

Война с Ираном к 24 июля обошлась экономике США примерно в $151,3 млрд, хотя Пентагон оценил прямые расходы в $37,5 млрд, пишет The Telegraph.

Война с Ираном к 24 июля обошлась экономике США примерно в $151,3 млрд, хотя Пентагон оценил прямые расходы в $37,5 млрд, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что оценка Пентагона не учитывает средне- и долгосрочные последствия конфликта.

По расчётам журналистов, если боевые действия продолжатся нынешними темпами, к концу года их стоимость для американской экономики может вырасти до $311,3 млрд.

Кроме того, конфликт уже привёл к росту цен на бензин и дизельное топливо в США, говорится в статье.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что расходы США на военную операцию в Иране могут составить от $80 млрд до $100 млрд, это почти втрое превышает ранее озвученную Пентагоном сумму.

По информации The Washington Post, Пентагон столкнулся с острой нехваткой средств, вызванной в значительной степени войной с Ираном.

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