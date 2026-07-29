СМИ: в США начались задержания иностранцев с просроченными визами

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами прямо в аэропортах во время внутренних перелетов, включая супругов американцев и иммигрантов с действующими разрешениями на работу, сообщает газета New York Times.
«Администрация Трампа начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами США во время их поездок через аэропорты, включая супругов американцев», — пишет издание.
Как выяснила газета на основе документов министерства внутренней безопасности США и интервью с юристами, свыше двух десятков задержанных из разных стран находились в легальном «сером» статусе — они подали документы на продление виз или получение грин-карт и официально имели право на работу.
Ранее мигрантов, ожидающих оформления документов и не совершавших преступлений, в аэропортах практически никогда не задерживали.
По данным издания, операции по задержанию иностранцев в аэропортах США стали результатом расширения сотрудничества между администрацией транспортной безопасности (TSA) и иммиграционной службой (ICE). В рамках этого взаимодействия данные пассажиров, получаемые от авиакомпаний, автоматически сверяются с миграционными базами данных.