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В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее стало известно, что аэропорт Тамбова не принимает и не отправляет рейсы.