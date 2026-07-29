В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полёты

Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что аэропорт Тамбова не принимает и не отправляет рейсы.
Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее стало известно, что аэропорт Тамбова не принимает и не отправляет рейсы.