В Одессе за день подорвали два авто военнослужащих: что известно

В Одессе зафиксирован повторный взрыв машины в течение одного дня. По данным издания «Страна», в результате инцидента есть жертва — один погибший.
Украинские СМИ сообщают, что погибший водитель — оперуполномоченный СБУ Руслан Оцебрик.
Правоохранители позже уточнили, что жертвой стал водитель автомобиля. При этом в результате происшествия пострадала женщина-пассажир, которую госпитализировали.
Напомним, что утром 28 июля в Одессе уже взрывали автомобиль. Тогда бомбу заложили под переднее левое колесо BMW X5. Авто принадлежало военному. Несмотря на мощность взрыва, водитель не пострадал серьезно — мужчина отделался незначительными ушибами.
В прошлом году во Львове был застрелен бывший спикер Верховной рады и «комендант майдана» Андрей Парубий.