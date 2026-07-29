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В Одессе за день подорвали два авто военнослужащих: что известно

В Одессе второй раз за день подорвали авто, погиб оперуполномоченный СБУ.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе зафиксирован повторный взрыв машины в течение одного дня. По данным издания «Страна», в результате инцидента есть жертва — один погибший.

Украинские СМИ сообщают, что погибший водитель — оперуполномоченный СБУ Руслан Оцебрик.

Правоохранители позже уточнили, что жертвой стал водитель автомобиля. При этом в результате происшествия пострадала женщина-пассажир, которую госпитализировали.

Напомним, что утром 28 июля в Одессе уже взрывали автомобиль. Тогда бомбу заложили под переднее левое колесо BMW X5. Авто принадлежало военному. Несмотря на мощность взрыва, водитель не пострадал серьезно — мужчина отделался незначительными ушибами.

В прошлом году во Львове был застрелен бывший спикер Верховной рады и «комендант майдана» Андрей Парубий.