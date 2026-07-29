Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВСУ не контролируют ни одного дома в Красном Лимане

Военный эксперт отметил, что при этом украинская армия пытается зайти в город.

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины не контролируют ни одного дома в Красном Лимане (украинское название — Лиман) в ДНР, но еще пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря об успехах российской армии в районе Красного Лимана, сразу хочу отметить, что мы продвинулись в западном направлении. Сейчас уже украинские боевики абсолютно не контролируют ни одного домостроения в данном населенном пункте. Есть много серых зон, куда украинские боевики пытаются еще заходить и закрепляться. Но эти цели выявляются и уничтожаются своевременно нашими ребятами», — сказал он.

Ранее начальник штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жара сообщил, что российские войска не дают подразделениям ВСУ закрепиться в районе Красного Лимана.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше