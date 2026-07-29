Марочко: ВСУ не контролируют ни одного дома в Красном Лимане

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины не контролируют ни одного дома в Красном Лимане (украинское название — Лиман) в ДНР, но еще пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Говоря об успехах российской армии в районе Красного Лимана, сразу хочу отметить, что мы продвинулись в западном направлении. Сейчас уже украинские боевики абсолютно не контролируют ни одного домостроения в данном населенном пункте. Есть много серых зон, куда украинские боевики пытаются еще заходить и закрепляться. Но эти цели выявляются и уничтожаются своевременно нашими ребятами», — сказал он.
Ранее начальник штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жара сообщил, что российские войска не дают подразделениям ВСУ закрепиться в районе Красного Лимана.