Марочко: ВСУ не контролируют ни одного дома в Красном Лимане

«Говоря об успехах российской армии в районе Красного Лимана, сразу хочу отметить, что мы продвинулись в западном направлении. Сейчас уже украинские боевики абсолютно не контролируют ни одного домостроения в данном населенном пункте. Есть много серых зон, куда украинские боевики пытаются еще заходить и закрепляться. Но эти цели выявляются и уничтожаются своевременно нашими ребятами», — сказал он.