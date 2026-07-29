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ВМС США перехватили больше 20 судов за две недели морской блокады Ирана

К 28 июля вооруженные силы США развернули 18 коммерческих судов, идущих в порты Ирана с момента объявления морской блокады. Еще два судна были выведены из строя, а на двух других военные провели досмотр, сообщило Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

К 28 июля вооруженные силы США развернули 18 коммерческих судов, идущих в порты Ирана с момента объявления морской блокады. Еще два судна были выведены из строя, а на двух других военные провели досмотр, сообщило Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

Всего на Ближнем Востоке находятся более 20 военных кораблей ВМС США, добавили в ведомстве. Американские вооруженные силы возобновили морскую блокаду иранских портов 14 июля. До этого блокада действовала с 13 апреля по 18 июня. Тогда за два месяца CENTCOM перенаправил 142 судна и вывел из строя девять судов.

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