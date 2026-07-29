ТАСС: ВС РФ уничтожили все АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы и Днепра

В конце июня и в июле Минобороны России сообщало о нескольких ударах по важным энергетическим объектам, которые использовались в интересах ВСУ, а также по автозаправочным станциям, где заправлялась военная техника противника. По подсчетам ТАСС, с начала года на Украине уничтожено минимум 200 автозаправок.