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ТАСС: ВС РФ уничтожили все АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы и Днепра

В российских силовых структурах заявили, что цели были поражены вдоль дорог.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Все основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые использовали ВСУ, уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В результате российских ударов уничтожены все основные автозаправочные станции, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград, Днепр — Павлоград», — сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили, что ВСУ лишились АЗС на основных маршрутах в Сумской области в результате ударов российских военных. Также были уничтожены использовавшиеся ВСУ станции на границе Харьковской и Полтавской областей.

В конце июня и в июле Минобороны России сообщало о нескольких ударах по важным энергетическим объектам, которые использовались в интересах ВСУ, а также по автозаправочным станциям, где заправлялась военная техника противника. По подсчетам ТАСС, с начала года на Украине уничтожено минимум 200 автозаправок.

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