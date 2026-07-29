ТАСС: ВС РФ уничтожили все АЗС ВСУ от Харькова до Полтавы и Днепра

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Все основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые использовали ВСУ, уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В результате российских ударов уничтожены все основные автозаправочные станции, использовавшиеся ВСУ, вдоль дорог Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград, Днепр — Павлоград», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщили, что ВСУ лишились АЗС на основных маршрутах в Сумской области в результате ударов российских военных. Также были уничтожены использовавшиеся ВСУ станции на границе Харьковской и Полтавской областей.
В конце июня и в июле Минобороны России сообщало о нескольких ударах по важным энергетическим объектам, которые использовались в интересах ВСУ, а также по автозаправочным станциям, где заправлялась военная техника противника. По подсчетам ТАСС, с начала года на Украине уничтожено минимум 200 автозаправок.