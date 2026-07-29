Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти через Арктику

Россия наращивает использование Северного морского пути для экспорта нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга танкеров. По информации агентства, это помогает быстрее доставлять сырье в Китай, поддерживать высокий уровень экспорта и обходить Красное море, где есть риски для судоходства из-за действий йеменских хуситов.
Bloomberg пишет, что морской экспорт российской нефти уже пятую неделю подряд превышает 4 млн баррелей в сутки (чуть менее 4,03 млн баррелей в сутки). По данным агентства, за последнюю неделю из российских портов вышли 39 танкеров с 28,47 млн баррелей нефти, а неделей ранее — 36 танкеров с 27,03 млн баррелей. По Северному морскому пути на момент публикации идут как минимум шесть танкеров, говорится в статье.
Северный морской путь позволяет сократить маршрут до Азии, в связи с чем танкеры могут совершать больше рейсов, отмечает Bloomberg. Также судам не нужно проходить через Красное море, где сохраняется угроза нападений хуситов.
Агентство также обратило внимание на рост поставок российской нефти в Египет. С начала года в порт Мерса-эль-Хамра на Средиземном море прибыли не менее 15 партий нефти марки Urals. Еще четыре танкера стоят у терминала, два должны прибыть до конца июля.
По оценке издания, за четыре недели, завершившиеся 26 июля, стоимость морского экспорта российской нефти выросла до $1,61 млрд в неделю. Этому способствовал рост цен на российские сорта нефти. Так, марка Urals в балтийских портах подорожала более чем на $5 за баррель — до $53,55, а в черноморских — до $52,89 за баррель.
РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго России.
Месяцем ранее Bloomberg писал, что морской экспорт российской нефти достиг максимального уровня с начала 2022 года — за четыре недели, завершившиеся 28 июня, в среднем он составил 4,13 млн баррелей в сутки. При этом средний объем поставок на азиатские рынки составил 3,98 млн баррелей в сутки, что также стало рекордом с начала 2022 года, отмечало агентство.
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