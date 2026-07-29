Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти через Арктику

По оценке издания, за четыре недели, завершившиеся 26 июля, стоимость морского экспорта российской нефти выросла до $1,61 млрд в неделю. Этому способствовал рост цен на российские сорта нефти. Так, марка Urals в балтийских портах подорожала более чем на $5 за баррель — до $53,55, а в черноморских — до $52,89 за баррель.