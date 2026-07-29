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Хуситы заявили, что нанесли удар по танкеру NCC Ghazal

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами по судну «за нарушение запрета на судоходство».

Источник: Аргументы и факты

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что нанесло удары по судну «за нарушение запрета на судоходство».

Речь идёт о нефтяном танкере NCC Ghazal.

«Мы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство, введённого в отношении саудовского противника», — говорится в сообщении.

Хуситы отметили, что были использованы баллистические ракеты. По их словам, танкер «отказался реагировать на предупредительные сигналы».

По данным Al Masirah, военные Саудовской Аравии нанесли серию авиаударов по территории Йемена. Ударам подверглись объекты связи в городе Ходейда и на острове Камаран в Красном море.

Напомним, хуситы с 2023 года ведут переговоры с Саудовской Аравией для заключения мирного договора.

Лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что «хуситы готовы без колебаний выполнить исламский долг джихада». По его словам, Саудовской Аравии следует отказаться от враждебных действий в отношении йеменского народа и перейти к принципам добрососедства.

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