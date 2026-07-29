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NYT: в аэропортах США начали задерживать иностранцев с просроченными визами

Администрация президента США Дональда Трампа начала задерживать в аэропортах иностранцев с просроченными американскими визами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы и опрошенных иммиграционных юристов.

Администрация президента США Дональда Трампа начала задерживать в аэропортах иностранцев с просроченными американскими визами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы и опрошенных иммиграционных юристов.

По данным издания, сотрудники иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в последние недели проводили задержания как минимум в 15 аэропортах.

Газета отмечает, что под меры подпадают в том числе люди, ожидающие продления виз, получения грин-карт или рассмотрения других миграционных заявлений.

По словам юристов, ранее такие категории иностранцев, как правило, не задерживали, если они не совершали преступлений.

Ранее замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что США больше не будут принимать просителей убежища.

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