Посольство России уличило СМИ Эстонии в пренебрежении журналистской этикой

«Вынуждены констатировать, что в центральных эстонских изданиях с периодичностью публикуются “расследования”, посвященные не только сотрудникам посольства, но и членам их семей. Столь откровенное пренебрежение журналистской этикой — наглядный пример тех стандартов, которыми пользуются в эстонских СМИ применительно к России», — сказал Абилов.