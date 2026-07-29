Посольство России уличило СМИ Эстонии в пренебрежении журналистской этикой

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Центральные эстонские СМИ публикуют «расследования» о сотрудниках посольства РФ и даже о членах их семей, что является откровенным пренебрежением журналистской этикой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«Вынуждены констатировать, что в центральных эстонских изданиях с периодичностью публикуются “расследования”, посвященные не только сотрудникам посольства, но и членам их семей. Столь откровенное пренебрежение журналистской этикой — наглядный пример тех стандартов, которыми пользуются в эстонских СМИ применительно к России», — сказал Абилов.
Он отметил, что в фокусе нездорового внимания эстонских СМИ чаще оказываются дипломаты, которые задействованы на консульском направлении.