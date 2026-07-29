СМИ: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны

«Мы обнаружили оружие, происходящее из Саленто, но на самом деле прибывшее с Балкан… Но нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. Например, к тому, которое появилось на черном рынке во время российско-украинского (конфликта — ред.)… У нас есть признаки закупок боеприпасов, запускаемых с беспилотников, — оружия, против которого мы не готовы защищаться», — приводит агентство его слова.