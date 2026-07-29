СМИ: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине, передает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.
«Мафия пытается купить беспилотники, подобные тем, которые используются в (конфликте — ред.)… на Украине», — говорится в сообщении.
По словам прокурора, как в Палермо, так и в других районах Италии предпринимается попытка «восстановить высококачественный арсенал».
«Мы обнаружили оружие, происходящее из Саленто, но на самом деле прибывшее с Балкан… Но нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. Например, к тому, которое появилось на черном рынке во время российско-украинского (конфликта — ред.)… У нас есть признаки закупок боеприпасов, запускаемых с беспилотников, — оружия, против которого мы не готовы защищаться», — приводит агентство его слова.
Ранее газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные разведки, полицейских профсоюзов и научно-исследовательских институтов писала, что оружие, которое в больших количествах поставляется киевскому режиму, может впоследствии попасть на черный рынок Европы. Авторы также обращают внимание на то, что сама внутриполитическая обстановка Украины может способствовать незаконному распространению оружия.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.