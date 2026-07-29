Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны

Ansa: мафия в Италии пытается купить подобные применяемым на Украине дроны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, подобные тем, которые используются на Украине, передает агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.

«Мафия пытается купить беспилотники, подобные тем, которые используются в (конфликте — ред.)… на Украине», — говорится в сообщении.

По словам прокурора, как в Палермо, так и в других районах Италии предпринимается попытка «восстановить высококачественный арсенал».

«Мы обнаружили оружие, происходящее из Саленто, но на самом деле прибывшее с Балкан… Но нам известно об интересе мафии к более совершенному оружию. Например, к тому, которое появилось на черном рынке во время российско-украинского (конфликта — ред.)… У нас есть признаки закупок боеприпасов, запускаемых с беспилотников, — оружия, против которого мы не готовы защищаться», — приводит агентство его слова.

Ранее газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные разведки, полицейских профсоюзов и научно-исследовательских институтов писала, что оружие, которое в больших количествах поставляется киевскому режиму, может впоследствии попасть на черный рынок Европы. Авторы также обращают внимание на то, что сама внутриполитическая обстановка Украины может способствовать незаконному распространению оружия.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше