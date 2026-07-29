Зеленский в 2022 году сделал Героем Украины командира УПА* Симчича

Согласно опубликованным данным, в октябре 1944 года отряд под командованием Симчича атаковал село Троица в Станиславской области. Погибли 77 жителей, среди которых были десятки поляков, украинцы и русские, а также более 20 детей. Ведомство также отметило, что Симчич был задержан в 1948 году и осуждён на 25 лет лишения свободы. После освобождения он вновь оказался под следствием и провёл в заключении более трёх десятилетий.