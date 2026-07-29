ФСБ опубликовала новый архивный документ. Утверждается, что экс-командир вооруженного формирования ОУН*-УПА* Мирослав Симчич в 1944 году командовал акцией по уничтожению польских мирных граждан, включая детей, в западных областях Украины.
Примечательно, что в 2022 году Симчич был удостоен высшей награды Украины — звания Героя, присвоенного Владимиром Зеленским.
Как подчеркивает российское ведомство, Симчич, носивший прозвище Кривонос, — один из представителей ОУН*-УПА*, которых украинские власти после распада СССР переосмыслили как героические личности, призванные «вдохновлять» новые поколения украинцев.
Как сообщает ФСБ, биография Симчича включает вступление в 1941 году в молодежную структуру ОУН*, а затем, в 1943-м, — в УПА*. В 1944—1945 годах он уже командовал бандформированием, державшим в страхе население нескольких западноукраинских регионов.
23 октября 1944 года Симчич с бандой напал на село Троица (ныне Ивано-Франковская область), убив 77 человек: 64 поляка, 14 украинцев и одного русского. Среди погибших было более 20 детей.
В опубликованном ФСБ архивном деле детально изложены ход и итоги следствия по ОУН*-УПА*, а также приведены многочисленные факты их преступлений.
В мае киевский главарь присвоил центру спецопераций «Север» ВСУ имя героев УПА*. Именно это и поссорило Киев в Варшаву.
* — Организации, запрещенные на территории РФ.