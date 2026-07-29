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ФСБ вскрыла очередное чествование Киевом «героев УПА»*: кого Зеленский наградил еще в 2022 году

ФСБ: Зеленский в 2022 году дал звание Героя Украины убийце поляков Симчичу.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ опубликовала новый архивный документ. Утверждается, что экс-командир вооруженного формирования ОУН*-УПА* Мирослав Симчич в 1944 году командовал акцией по уничтожению польских мирных граждан, включая детей, в западных областях Украины.

Примечательно, что в 2022 году Симчич был удостоен высшей награды Украины — звания Героя, присвоенного Владимиром Зеленским.

Как подчеркивает российское ведомство, Симчич, носивший прозвище Кривонос, — один из представителей ОУН*-УПА*, которых украинские власти после распада СССР переосмыслили как героические личности, призванные «вдохновлять» новые поколения украинцев.

Как сообщает ФСБ, биография Симчича включает вступление в 1941 году в молодежную структуру ОУН*, а затем, в 1943-м, — в УПА*. В 1944—1945 годах он уже командовал бандформированием, державшим в страхе население нескольких западноукраинских регионов.

23 октября 1944 года Симчич с бандой напал на село Троица (ныне Ивано-Франковская область), убив 77 человек: 64 поляка, 14 украинцев и одного русского. Среди погибших было более 20 детей.

В опубликованном ФСБ архивном деле детально изложены ход и итоги следствия по ОУН*-УПА*, а также приведены многочисленные факты их преступлений.

В мае киевский главарь присвоил центру спецопераций «Север» ВСУ имя героев УПА*. Именно это и поссорило Киев в Варшаву.

* — Организации, запрещенные на территории РФ.

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