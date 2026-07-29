ФСБ вскрыла очередное чествование Киевом «героев УПА»*: кого Зеленский наградил еще в 2022 году

Как сообщает ФСБ, биография Симчича включает вступление в 1941 году в молодежную структуру ОУН*, а затем, в 1943-м, — в УПА*. В 1944—1945 годах он уже командовал бандформированием, державшим в страхе население нескольких западноукраинских регионов.