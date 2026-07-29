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Движение по Крымскому мосту временно остановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Об этом сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту в Telegram.

Ранее в Росавиации заявили, что аэропорты Сочи и Тамбова временно не обслуживают рейсы.

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